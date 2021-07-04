Появились новые даты прохождения пика паводка в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край в ожидании прихода «большой воды». Аномальный паводок уже сравнивают с наводнением 2013 года. Так, в Амурской области вода поднялась выше отметок 2013 года.

Ранее сообщалось, что пик паводка Хабаровск встретит 7-8 июля. Однако по новой информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к краевой столице гребень паводка подойдет только 8-10 июля. В эти даты Амур у Хабаровска может подняться до 5-5,5 метров. Сейчас уровень воды в Амуре у Хабаровска равен 384 сантиметрам. В ближайшие двое суток вода поднимется еще на 20-25 сантиметров.

В Комсомольске-на-Амуре вода до 5-6 метров поднимется чуть позже, чем в Хабаровске – 14-16 июля. У города Юности уровень Амура достиг отметки в 415 сантиметров.

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