Похоже на 2013 год: аномальный паводок стремительно надвигается на Хабаровск

Всего под наводнение может попасть 17 районов региона Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень Амурского паводка неумолимо приближается к Хабаровскому краю. Судя по неутешительным прогнозам, вполне вероятно повторение потопа 2013 года. Тогда «большая вода» смывала поселки и разрушала все на своем пути. «КП» рассказывает все, что известно о надвигающемся на регион паводке на данный момент.

В ПАМЯТИ НАДОЛГО

Паводок 2013 года для жителей Приамурья, ЕАО и Хабаровского края – своеобразное мерило разгула стихии. Тогда затяжные дожди на Верхнем Амуре и в Китае, холостые сбросы крупных ГЭС, полноводность Амура привели к катастрофе. «Большая вода» сносила дома, топила поселки и острова, блокировала важные трассы, разрушала дамбы. Максимальный уровень Амура у Хабаровска достиг 808 сантиметров при отметке опасного явления в 600 сантиметров.

Гребень Амурского паводка неумолимо приближается к Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В этот раз ситуация схожа со сценарием 2013 года: в Амурской области дожди, а ГЭС сбрасывают воду. Паводок уже топит Приамурье – в регионе объявлен режим ЧС. «Большая вода» двинулась вниз по Амуру и на днях, по прогнозам гидрологов, доберется до Хабаровска.

ВОЛНА, ДА НЕ ОДНА

Хабаровск встретит гребень паводка 7-8 июля. Гидрологи прогнозируют уровень Амура у краевой столицы в 550-600 сантиметров. При этом отметка неблагоприятного явления (НЯ) – 450, а опасного (ОЯ) – 600 сантиметров. Когда вода в Амуре доберется до отметки в 4-4,2 метра, в краевой столице начнут засыпать вход в затон у «Броско Мола». Перед этим оттуда выведут корабли. Параллельно коммунальщики начнут тампонировать ливневки и водопропускные трубы – некоторые из них полностью заварят. Для защиты набережной развернут водоналивную дамбу.

Для защиты набережной развернут водоналивную дамбу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

– В этом году мы уже в июле столкнулись с высокими отметками на Амуре. Поэтому, не дожидаясь подхода основной волны, нам необходимо обеспечить защиту города с помощью имеющихся сооружений из расчета на метр-полтора от прогнозируемого уровня. То есть это на 7-7,5 метра. При этом нужно заранее готовить дамбы ко второй, более серьезной паводковой волне. При неблагоприятных погодных условиях она может возникнуть в августе, – сказал Анатолий Литвинчук, зампред правительства Хабаровского краяя по вопросам ТЭК и ЖКХ.

В городах и селах, что в зоне риска, будут развернуты пункты временного размещения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЕНАД

В региональном центре гребень Амурского паводка задержится около недели и пойдет дальше. К Комсомольску «большая вода» подойдет 14-16 июля. Уровень воды в Амуре составит 550-600 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления – 450, а опасного – 650 сантиметров. В городе до конца недели затампонируют или полностью заварят все переливные трубы и перепроверят самые низкие участки дамб. Особенное внимание реке Силинка в районе поселка Попова, где находятся важные объекты газо- и электроснабжения.

Когда вода в Амуре доберется до отметки в 4-4,2 метра, в краевой столице начнут засыпать вход в затон Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всего под наводнение может попасть 17 районов региона, среди которых Нанайский, Амурский, Ульчский, Николаевский и другие. В Хабаровском и имени Лазо районах введен режим ЧС из-за уничтожения урожая. Ущерб предварительно оценивается в 21 миллион рублей. Затопить может острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. На них разбиты огороды, стоит пограничный пункт. «Большая вода» угрожает около 300 участкам, почти 40 дорогам. И это только предварительный прогноз.

Отголоски приближающегося гребня паводка наблюдаются на реке Хор. Здесь со 2 по 3 июля ожидается подъем уровня воды у поселка Среднехорский до 900-950 сантиметров (НЯ - 950 сантиметров), у села Бичевая с 3 по 4 июля до 300-350 сантиметров (НЯ - 400 сантиметров). Также стихия разгуляется у поселка городского типа Хор. Здесь с 4 по 5 июля уровень воды в реке доберется до отметки 720-780 сантиметров (НЯ - 780 сантиметров).

НИ ПЯДИ ВОДЕ!

Рядовые граждане готовятся ко встрече «большой воды. Люди набирают мешки с песком и сооружают из них дамбы. Те, кто не готов тратить силы на защиту своих наделов, уезжают и оставляют дачи на произвол судьбы.

В региональном центре гребень Амурского паводка задержится около недели Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Населенные пункты, которые находятся в угрожаемой зоне, защищают всеми возможными способами. Укладывают мешки с песком, отсыпают территории. В городах и селах, что в зоне риска, будут развернуты пункты временного размещения с едой, одеждой и спальными местами.

На 2 июня уровень Амура у Хабаровска составляет 345 сантиметров (плюс девять сантиметров за сутки). В ближайшие два дня этот показатель вырастет на 15-20 сантиметров. Уровень Амура у Комсомольска падает и на 2 июня составил 422 сантиметра.

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО

Стихия очень коварна и может сыграть злую шутку с неподготовленными людьми. Чтобы быть готовыми к возможному приходу «большой воды», нужно знать и соблюдать правила безопасности.

В первую очередь - это, конечно, быть внимательными, сохранять бдительность, следить за прогнозами и не упускать из виду детей. В идеале лучше временно покинуть дачу или огород и не приезжать туда без крайней необходимости.

Если по каким-то причинам вы не хотите оставлять надел без присмотра, тогда стоит позаботиться об имуществе. Спасти все самое важное можно, подняв вещи на возвышенности или верхние этажи домов.

А вот туристам, рыбакам и охотникам советуют отложить рюкзаки и удочки подальше. Пока паводок не пройдет, а реки не вернутся в состояние покоя, отправляться на сплавы и в труднодоступные места не стоит.

Из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью немедленно звоните по номерам: «112» или «101».

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