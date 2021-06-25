«Большая вода» вернется: Амур у Хабаровска вскоре вновь вырастет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В то время, как в Благовещенске Амурской области уже затопило городскую набережную и введен режим ЧС, к Хабаровску гребень паводка еще не подошел. В ближайшие два дня уровень Амура у Хабаровска сохранится в стабильном состоянии. Но уже с 27 июня возобновится рост.

- До уровня в 5-5,5 метров Амур у Хабаровска дорастет к 5-7 июля. В Комсомольске вода поднимется до 5-6 метров. Неблагоприятной в обоих городах считается отметка в 4,5 метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гребень паводка пройдет с потерей стока в участках рек, впадающих в Амур. Будут заполнены впадины, озера и протоки, расположенные в пойме реки.

Сейчас в Хабаровском крае затоплены поймы рек Амур, Кур, Тунгуска, Амгунь. Подтопления небольшие от 0,1 до 1,8 метра.

- В отношении паводковой обстановки в ДФО нами принято решение о признании ЧС межрегионального характера и введении федерального уровня реагирования. Это позволит субъектам при необходимости получить помощь из федерального бюджета на проведение мероприятий по ликвидации последствий и оказание финансовой помощи пострадавшим и заблаговременно наращивать группировку сил и средств в населённых пунктах, подверженных стихии, - сообщил Евгений Зиничев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ.

Росгидромет прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки. С учетом прогноза синоптиков пик паводка ожидается в районе города Благовещенска с 25 по 27 июня.

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