Сбросы с ГЭС и 300 дач под водой: какие районы пострадают от паводка в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край находится во власти Амурского паводка. Реки региона освободились ото льда уже полноводными, а сильные осадки лишь усугубляют ситуацию. Как итог - затопленные поймы рек, подмоченные дороги, дачи и, судя по прогнозам, - это далеко не предел. Чего ждать от паводка, добавят ли воды в реки соседние регионы и как уберечь имущество - в материале «КП»-Хабаровск».

Сбросы с ГЭС и 300 дач под водой: какие районы пострадают от паводка в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

СТАБИЛЬНОСТЬ – НАШЕ ВСЕ

На сегодняшний день продолжается рост уровня воды в реке Уссури. Так, у села Новосоветское к утру 16 июня этот показатель достиг 478 сантиметров. Пойма водоема уже затоплена на глубину 80 сантиметров. Не лучше ситуация обстоит на реке Кур у села Новокуровка. Там уровень воды поднялся до 611 сантиметров. При этом неблагоприятной на этой территории считается отметка в 6,5 метра. Стихия может затопить дороги и низкие места в селах Улика-Национальное и Пасека. До сих пор под водой стоит дорога в селе Гайтер Комсомольского района.

Примечательно, что пока Амур у Хабаровска стабилен. За последние сутки прибавилось ровно 0 сантиметров. Уже второй день уровень воды застыл на отметке в 376 сантиметров.

- В течение двух суток существенного изменения уровня воды на Амуре у Хабаровска не ожидается. Гребень паводка идет на отрезке от Амурской области до села Ленинское (ЕАО). В сутки вода будет пребывать на 8-14 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Опираясь на опыт прошлых лет, в июне синоптики прогнозируют подтопления в 13 населенных пунктах. «Большая вода» придет в Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Амурский и Ульчский районы. Затопить может 11 приусадебных участков, больше 280 дач и земельных участков, а также 12 дорог. Жилые дома не пострадают.

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ

Обильные осадки выпадают сейчас в Амурской области, что сказывается на гидрологической обстановке на реках Хабаровского края и ЕАО. Из-за высоких уровней воды местные гидроэлектростанции избавляются от излишков, открывая шлюзы. Однако пока сбросов ждать не стоит - Зейская и Бурейская ГЭС справляются со сдерживанием летнего паводка.

- С 24 мая из-за весеннего паводка наблюдается резкий рост приточности в приамурские водохранилища. Сейчас вся избыточная вода накапливается в водохранилищах. Пропуск воды происходит только через гидроагрегаты, водосбросы закрыты, - рассказали «КП» в Бурейской ГЭС.

Свободная емкость Зейского водохранилища составляет 1982 миллиона кубических метров, а Бурейского – 4160. В каждом уровень воды едва подходит к нормальному подпорному уровню. Это говорит о том, что запасы места на приамурских ГЭС еще не исчерпаны.

Сбросы с ГЭС и 300 дач под водой: какие районы пострадают от паводка в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

КАК УБЕРЕЧЬ ИМУЩЕСТВО

Стихия очень коварна и может сыграть злую шутку с неподготовленными людьми. Чтобы быть готовыми к возможному приходу «большой воды», нужно знать и соблюдать правила безопасности.

В первую очередь - это, конечно, быть внимательными, сохранять бдительность, следить за прогнозами и не упускать из виду детей. В идеале лучше временно покинуть дачу или огород и не приезжать туда без крайней необходимости.

Если по каким-то причинам вы не хотите оставлять надел без присмотра, тогда стоит позаботиться об имуществе. Спасти все самое важное можно, подняв вещи на возвышенности или верхние этажи домов.

А вот туристам, рыбакам и охотникам советуют отложить рюкзаки и удочки подальше. Пока паводок не пройдет, а реки не вернутся в состояние покоя, отправляться на сплавы и в труднодоступные места не стоит.

Из-за повышения уровня Амура может быть увеличено число загрязняющих веществ в воде. Медики советуют использовать исключительно фильтрованную или бутилированную жидкость. Иначе не избежать кишечных заболеваний.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровью, немедленно звоните по номерам: «112» или «101».

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