Появились новые даты прохождения пика паводка у Комсомольска

Паводковая волна, по данным краевого главка МЧС, миновал Хабаровск и двигается на Комсомольск Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Паводковая волна, по данным краевого главка МЧС, миновала Хабаровск и двигается на Комсомольск. «Большую воду» у Города юности ждали 17-18 июля. Однако появился новый прогноз специалистов.

- Специалисты считают, что вода в Амуре еще будет держаться на уровне примерно 4,7 метра, а затем начнет спадать. Прогнозные даты по основной волне в Комсомольске-на-Амуре сдвигаются на 20-21 июля. Но уже сейчас гидрологи считают, что опасных шести метров у Города юности не будет, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

Напомним, что уровень неблагоприятного явления у Комсомольска - 450, опасного явления - 650 сантиметров. В городе укрепляют дамбы, тампонируют водопропускные трубы, чтобы не дать стихии хлынуть на улицы.

По словам главы края, в регион придет еще одна паводковая волна. «Большую воду» в регионе ожидают в конце августа - начале сентября.

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