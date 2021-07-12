Появились новые даты прохождения пика паводка у Комсомольска

Паводковая волна, по данным краевого главка МЧС, миновал Хабаровск и двигается на Комсомольск
Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
Паводковая волна, по данным краевого главка МЧС, миновала Хабаровск и двигается на Комсомольск. «Большую воду» у Города юности ждали 17-18 июля. Однако появился новый прогноз специалистов.
- Специалисты считают, что вода в Амуре еще будет держаться на уровне примерно 4,7 метра, а затем начнет спадать. Прогнозные даты по основной волне в Комсомольске-на-Амуре сдвигаются на 20-21 июля. Но уже сейчас гидрологи считают, что опасных шести метров у Города юности не будет, - написал в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.
Напомним, что уровень неблагоприятного явления у Комсомольска - 450, опасного явления - 650 сантиметров. В городе укрепляют дамбы, тампонируют водопропускные трубы, чтобы не дать стихии хлынуть на улицы.
По словам главы края, в регион придет еще одна паводковая волна. «Большую воду» в регионе ожидают в конце августа - начале сентября.
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