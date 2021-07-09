Пик паводка подошел к Хабаровску

Даты паводка в Хабаровске сдвигаются уже третий раз Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Волна паводка из Приамурья пришла к Хабаровску. Грядущее наводнение сравнивают с бедствием 2013 года и готовят населенные пункты к встрече «большой воды». Гидрологи дали уточненный прогноз по текущему паводку.

Даты паводка в Хабаровске сдвигаются уже третий раз. Изначально «большую воду» должны были встретить 7-8 июля, затем - 8-10 июля. По уточненным данным, волна пройдет у краевой столицы 9-10 июля. В этот период уровень Амура составит 460-480 сантиметров, вместо 500-550 сантиметров, о которых говорилось ранее.

Напомним, что отметка неблагоприятного явления (НЯ) – 450, а опасного (ОЯ) – 600 сантиметров. Сейчас уровень Амура у Хабаровска 457 сантиметров.

В Комсомольск «большая вода» придет 16-17 июля с отметками 500-600 сантиметров. Уровень НЯ - 450, ОЯ - 650 сантиметров. Объявленный ранее из-за паводка режим ЧС решено отменить.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Волна пришла: остров Большой Уссурийский медленно погружается под воду в Хабаровске

Дачники продолжают возделывать огороды и лишь отмахиваются: «Мы всю жизнь сюда приезжали» (подробнее)

Засыпка затона и эвакуация в колледжи: как готовятся к наводнению в Хабаровске

Уровень Амура уже перевалил за четыре метра и не собирается останавливаться (подробнее)

Похоже на 2013 год: аномальный паводок стремительно надвигается на Хабаровск

Когда придет «большая вода», кого затопит, как спастись – в материале «КП» (подробнее)

Аномальный паводок идет в Хабаровск: создан оперштаб, готовятся заваривать ливневки и засыпать затон

Пик стихии придется на начало июля (подробнее)