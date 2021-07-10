Уровень Амура у Хабаровска замедлил рост - гидрологическая обстановка на 10 июля

В Хабаровск пришла волна паводка, который сформировался в верховьях Амура Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В Хабаровск пришла волна паводка, который сформировался в верховьях Амура. Пока худшие прогнозы не оправдываются - нынешнее наводнение не вписывается в масштабы 2013 года. Несмотря на пришедший гребень, уровень главной реки Хабаровского края падает.

Амур у региональной столице 10 июля находится на отметке 463 сантиметра. За сутки уровень воды поднялся на семь сантиметров, тогда как в предыдущие дни увеличивался на 10-20 сантиметров. Паводок проходит чуть выше отметки неблагоприятного явления (НЯ) - 450 сантиметров. Напомним, что опасное явление (ОЯ) Амура у Хабаровска - 600 сантиметров.

- В результате подъема воды отмечаются подтопления двух участков местных дорог в Комсомольском районе в селе Гайтер и в Хабаровском районе в селе Елабуга. Также вода зашла на два земельных участка в селе Корсаково-2. Кроме этого, как и прогнозировалось, отмечаются подтопления на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

К Комсомольску гребень паводка придет 16-17 июля с отметками 500-600 сантиметров. Уровень НЯ - 450, ОЯ - 650 сантиметров. В районе озера Мылки укрепляют тело дамбы, а также тампонируют сточные трубы, которые проходят сквозь нее. В этом случае критические отметки воды в местных водоемах не дадут стихии проникнуть в город. На дамбе в районе реки Силинка формируют фундамент для монтажа постоянного насоса, который позволит перекачивать большое количество воды в короткое время и не допустит разлива реки в сторону жилых домов.

Сейчас затоплены поймы Амура до устья на глубину 0,1-2,3 метра. На реках Бурея, Кур, Тунгуска, Амгунь - на глубину 0,3-1,0 метра.

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