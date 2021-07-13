Водолазы нашли тело пропавшего парня в озере под Хабаровском Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае водолазы достали со дна озера тело 28-летнего парня. Он пропал 11 июля, сообщили в региональном МЧС.

- В общей сложности было осмотрено 15 квадратных километров территории. Поиски результатов не дали. После этого было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. 12 июля к месту проведения поисковых работ прибыла водолазная группа ПСО с оборудованием, необходимым для обследования дна, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В поисках молодого человека принимали участие и его близкие. Они поднимали квадрокоптер, чтобы с воздуха осмотреть поверхность воды. Тело погибшего нашли на глубине двух метров. Оно передано полицейским для проведения всех необходимых экспертиз.

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