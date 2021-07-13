Водолазы нашли тело пропавшего парня в озере под Хабаровском
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае водолазы достали со дна озера тело 28-летнего парня. Он пропал 11 июля, сообщили в региональном МЧС.
- В общей сложности было осмотрено 15 квадратных километров территории. Поиски результатов не дали. После этого было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств. 12 июля к месту проведения поисковых работ прибыла водолазная группа ПСО с оборудованием, необходимым для обследования дна, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В поисках молодого человека принимали участие и его близкие. Они поднимали квадрокоптер, чтобы с воздуха осмотреть поверхность воды. Тело погибшего нашли на глубине двух метров. Оно передано полицейским для проведения всех необходимых экспертиз.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;