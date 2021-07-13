Штрафы за граффити и мусор в центре Хабаровска грозят предпринимателям Фото: Администрация Хабаровска

Ужасную грязь наблюдают каждый день хабаровчане во всех районах города. Многие фасады зданий разрисованы бессмысленными рисунками, газоны заросли бурьяном, а у некоторых зданий хранятся остатки мусора и веток от весенних субботников и сильных дождей. С инспекцией по Центральному району города прошли специалисты администрации Хабаровска.

- Обычно мы обращаемся напрямую к собственникам территорий. В определенный срок им необходимо устранить все замечания. Если ничего не предпринимается, мы привлекаем управление административно-технического контроля, которое вправе выписывать административные протоколы. Штрафы за нарушение правил благоустройства на физическое лицо равны от 1,5 до 3,5 тысячи рублей, на должностное лицо от 5 до 9 тысяч, а на юридическое лицо - от 15 тысяч. При повторении ситуации штрафы увеличиваются, - рассказал Павел Кустов, главный специалист комитета по управлению Центральным районом Хабаровска.

Специалисты успели осмотреть улицы Тургенева, Шевченко, Калинина, Запарина, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, а также территорию у Речного вокзала. Напомним, что накануне молодые ребята изрисовали стену кафе в Хабаровске.

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