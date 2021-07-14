Для студентов Хабаровского края откроется пункт вакцинации Фото: Правительство Хабаровского края

Для студентов Хабаровского края откроется пункт вакцинации от коронавируса. Если год назад считалось, что болезни наиболее подвержены люди пожилого возраста, то сейчас все чаще случаи инфицирования регистрируются среди старшеклассников и учащихся вузов, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Максимальные показатели заболеваемости в возрастных группах 18-29 лет, 30-49 лет. Фиксируется увеличение числа заболевших среди работающих жителей, лиц старше 64 лет, а также молодого населения 15-17 лет, - рассказала на заседании оперштаба и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светлана Лосева.

В связи с этим заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов поручил открыть единый пункт вакцинации для студентов. Он будет создан на базе клиники семейной медицины ДВГМУ.

Положительные тесты на коронавирус за сутки получили 329 жителей Хабаровского края. По числу заболевших по-прежнему лидирует столица региона. В Хабаровске зафиксирован 251 новый случай инфицирования.

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