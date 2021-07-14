Появилась новая информация о сильных дождях в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Еще вчера, 13 июля, синоптики прогнозировали сильные дожди только в трех районах Хабаровского края. Однако 14 июля появилась новая информация. Теперь, по данным синоптиков, 15 июля дожди обрушатся еще как минимум на пять районов региона.
- По данным специалистов, непогода расширила свое влияние, и уже с завтрашнего дня грозовые ливни пройдут еще как минимум в пяти районах: Комсомольском, Солнечном, Амурском, Николаевском и Ульчском, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Главы районов обладают информацией и примут все меры по недопущению ЧС. Однако не исключается, что сильные дожди могут вызвать аварии на объектах энергоснабжения, ЖКХ, осложнение обстановки на дорогах и нарушения транспортного сообщения. Жителям районов рекомендовано воздержаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, в лес, к водоемам.
При возникновении угрозы жизни и здоровью необходимо сообщить на единый номер вызова оперативных служб 112.
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