Пять новых кандидатов на выборы появилось в Хабаровском крае
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
За последние два дня избирательная комиссия Хабаровского края получила заявки сразу от пяти человек. Кандидатами на выборы в госдуму федерального собрания России восьмого созыва стали Петр Перевезенцев (КПРФ), Павел Симигин («Единая Россия»), Вадим Воеводин (КПРФ), Андрей Калганов (ВПП «Родина») и Борис Гладких («Единая Россия»). Несколько кандидатов сообщили о своем решении на личных страничках в соцсетях.
- На время избирательной кампании буду работать, как и прежде: встречаться с жителями, брать наказы, разбираться в проблемах и выстраивать качественное взаимодействие с органами власти всех уровней для того, чтобы проблемы эти решались, - заявил на личной странице Борис Гладких.
Напомним, что единый день голосования в Хабаровском крае назначен на 19 сентября 2021 года.
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