Амур у Комсомольска достиг 449 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Город юности в ожидании большой воды. Пока в Хабаровске регистрируется спад уровня воды, за последние сутки на 15 сантиметров, в Комсомольске-на-Амуре река практически поднялась до неблагоприятного уровня. Прохождения пика паводка в Городе юности ожидается 19-20 июля. В эти дни Амур может подняться до 5,5 метра.

- Продолжают освобождаться от воды территории островов Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. За прошедшие сутки вода покинула 193 участка. В зоне паводка остаются чуть больше 160 владений. Среди них есть как подтопленные дачи, так и те, к которым сейчас подход затруднен, а местами и невозможен, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В то же время наводнение топит Верхнебуреинский район. Там уже смыло мост, и эвакуируют население.

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