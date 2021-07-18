Итоги ЕГЭ-2021 в Хабаровском крае: Рекордсменкой по количеству баллов в этом году стала комсомольчанка Мария Зайцева

Фото с ВК страницы Марии Зайцевой. Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае продолжают подводить итоги ЕГЭ-2021. Краевой минобр уже назвал рекордсменку по количеству баллов – ей стала выпускница школы №24 Комсомольска-на-Амуре Мария Зайцева. Девушка набрала 297 баллов за три экзамена – русскому, истории и английскому. Причем по русскому и истории Мария набрала по 100 балов, а вот до заветной сотни по английскому ей не хватило всего 3 баллов.

- У меня 100 баллов! Я так счастлива! В какой-то момент подумала, что сайт глюкнул. Это просто невероятно! – написала Мария Зайцева на странице в ВК сразу после итогов ЕГЭ по истории.

Напомним, что глава минобра края Виктория Хлебникова подвела результаты ЕГЭ 9 июля 2021 года. Всего на 100 баллов экзамены в регионе сдали 34 человека. Так, впервые с 2018 года появился стобалльник по физике. Все ребята, набравшие 100 баллов за один экзамен, получат премию имени Н. И. Гродекова в 100 тысяч рублей. Кроме того, по 50 тысяч рублей мы вручим тем, кто набрал от 95 до 99 баллов.