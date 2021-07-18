Выборы 2021: за вакантное место депутата городской думы Хабаровска поборются 10 человек

Дополнительные выборы в Хабаровскую городскую думу состоятся 19 сентября 2021 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дополнительные выборы в Хабаровскую городскую думу 7 созыва по одномандатному избирательному округу №3 назначены на единый день голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. Избирком окончательно утвердил список кандидатов – на вакантное место претендуют 10 человек: 4 самовыдвиженца и 6 представителей партий.

Решение о проведение дополнительных выборов было принято на заседании Хабаровской городской думы 22 июня 2021 года. Вакантное место депутата образовалось после того как решением городской думы 1 декабря 2020 года были прекращены полномочия депутата Игоря Соколова.

Итак, кандидаты на выборы в городскую думу выдвинуты следующие:

1. Бакалов Дмитрий Павлович, 1982 г.р. – самовыдвижение

2. Евсеенко Денис Игоревич, 1991 г.р. – «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Хабаровское краевое отделение

3. Зимин Станислав Сергеевич, 1979 г.р. – самовыдвижение

4. Кодина Ольга Борисовна, 1966 г.р. – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», местное отделение партии

5. Кузьмин Тимофей Викторович, 1979 г.р. – «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», Хабаровское краевое отделение партии

6. Садков Александр Викторович, 1983 г.р. – ЛДПР, Хабаровское региональное отделение

7. Светловская Анна Сергеевна, 1976 г.р. – «НОВЫЕ ЛЮДИ», региональное отделение партии

8. Соколов Андрей Андреевич, 1992 г.р. – самовыдвижение

9. Сторожева Ирина Владимировна, 1972 г.р. – самовыдвижение

10. Фоминых Рюрик Владиславович, 1974 г.р. – «ЯБЛОКО», Хабаровское региональное отделение партии

Теперь самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий, таких как партия «Яблоко» и «Новые люди», нужно собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Минимальное количество достоверных и действительных подписей, которые должен предоставить в городскую избирательную комиссию каждый из них – 58. После того, как кандидаты подадут документы на регистрацию, у комиссии будет 10 дней на рассмотрение документов и принятие решения о регистрации кандидата. Последний срок предоставления документов на регистрацию – 4 августа, 18:00