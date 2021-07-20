Представители Крайрыбакколхозсоюза отмечены на государственном уровне.

Представители Крайрыбакколхозсоюза, старейшей профильной Ассоциации Хабаровского края, отмечены на высоком государственном уровне. Совет Федерации ко Дню рыбака направил Благодарственные письма за профессионализм и добросовестный труд Рыболовецкому колхозу им. Ленина, Рыболовецкой артели (колхозу) им. 50 лет Октября, ООО «Востокинвест», Рыбопромысловой компании «Кухтуй», Рыбоперерабатывающему комплексу «Охотский» и ООО «РПК Артели «ИНЯ».

Представители Крайрыбакколхозсоюза отмечены на государственном уровне.

Председатель Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова одну из наград Верхней палаты Российского парламента вручила лично Светлане Строгиной, главному технологу рыбоперерабатывающего комплекса артели «ИНЯ», и поблагодарила ее за преданность своему делу и креативность. Светлана-автор большинства рецептур вкусной и качественной продукции из более чем 140 наименований, которые выпускают на заводе в Хабаровске.

На церемонии награждения присутствовала и директор Хабаровского филиала АО «ИД» Комсомольская правда» Инга Пчелкина. Крайрыбакколхозсоюз и «Комсомолка» - давние и стратегические партнеры. Она поздравила представителей рыбацкой общественности региона с Днем рыбака и вручила Ольге Булковой и Светлане Строгиной подарочные издания из коллекции «Комсомольской Правды».

О том, как это было, смотрите специальный репортаж.