Маруся, включи фильм: пользователи умной колонки смотрят киноновинки бесплатно

Пользователи умной колонки смотрят киноновинки бесплатно. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Для взаимодействия Wink и умной колонки достаточно дать команду «Маруся, активируй Wink» и продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. После этого в мобильном приложении «Маруся — голосовой помощник» в разделе «Видеосервис Wink» станет доступен промо-код на два месяца бесплатного пользования подпиской START.

Подписка START включает коллекцию из пяти тысяч фильмов, сериалов, детских передач, а также эксклюзивные киноновинки еще до официального выхода на телеканалах.

Активировать промокод в Wink можно до 15 сентября текущего года. Количество промокодов ограничено.

- Маруся возьмет на себя функцию домашнего помощника и собеседника. Поможет в поиске информации, развлечет, побеседует на заданные темы, установит будильник, займет детей игрой, расскажет сказку или включит музыку. Очень удобно с ее помощью голосом управлять просмотром Wink на телевизоре — достаточно сказать, что включить. В Марусе шесть микрофонов, поэтому она услышит вас даже из соседней комнаты, — рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Маруся управляет видеосервисом Wink, выполняя практически любые голосовые команды. Например, ей можно сказать: «Маруся, включи канал “Культура”», «Маруся, сделай громче на 20», «Маруся, включи следующий канал», «Маруся, найди мультфильм “Смешарики”» и так далее. Управлять Wink с помощью Маруси можно через умную колонку «Капсулу» или с помощью мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник», которое доступно для смартфонов с Android и iOS. Приобрести умные колонки можно в розничной сети и через цифровые каналы продаж «Ростелекома».

СПРАВКА КП:

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.