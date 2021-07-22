Владимир Путин: Россия открыта для диалога с Украиной

На сайте Кремля вышла статья Президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Он обещал ее написать во время прямой линии. Президент заявляет, что воспринимает стену, которая в последние годы возникла между Россией и Украиной, как «большую общую беду, как трагедию».

Внешние силы постоянно пытаются разделить единый народ, стравливая его между собой. После событий 2014 года, которые президент России считает государственным переворотом на Украине, под удар попало все, что связывает русский и украинский народы, и в первую очередь русский язык.

По словам российского лидера, Россия и Украина - «части одного исторического и духовного пространства». Путин считает, что Украину втянули в «опасную геополитическую игру» и превратили в проект «анти-Россия». Стену, которая возникла между двумя государствами, нужно разрушить.

Ключевой посыл статьи, который видят эксперты - это призыв к поиску компромиссов. «А наше общее историческое прошлое может стать основой для мира», - отметил президент.

Полную версию статьи можно прочитать на сайте Кремля.