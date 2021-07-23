«Ростелеком Ключ»: умная система запущена в первых жилых комплексах Хабаровского края

Умная система запущена в первых жилых комплексах Хабаровского края. Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Первые жилые комплексы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре подключили к системе «Ростелеком Ключ». Безопасность и комфорт проживания в них будут обеспечивать умные цифровые сервисы «Ростелекома».

В Хабаровске в жилом комплексе «Байкальский» на переулке Байкальском, 8 установлены умные домофоны. Первые этажи новостройки, лифты и придомовая территория взяты под контроль системы видеонаблюдения.

В Комсомольске-на-Амуре вход в жилой комплекс «Английская деревня» на улице Хетагуровской, 13 контролируют умный домофон и видеокамеры. Въезды на территорию комплекса оборудованы воротами с дистанционным управлением.

- «Ростелеком Ключ» - полноценная экосистема для жизни в многоквартирном доме или в загородном поселке. Она включает в себя умный домофон, умный шлагбаум, комплексное видеонаблюдение и умные счетчики. Можно подключить сразу комплекс услуг или выбрать только часть из них. Запланировать умные сервисы возможно еще на этапе строительства недвижимости, а можно подключить в уже в заселенном доме, - рассказывает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Умный домофон позволяет открывать дверь подъезда со смартфона из любого места - нужен только интернет. Видеозвонок поступает в мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Благодаря встроенной в панель домофона видеокамере с инфракрасной подсветкой хозяин квартиры в любое время суток видит, кто к нему пришел. Можно сначала поговорить с гостем и только потом открыть дверь. Также есть возможность создавать одноразовые цифровые ключи для входа в подъезд, например, для гостей, сотрудников экстренных служб или курьеров.

- На время ремонта в квартире мы демонтировали домофонную трубку. При этом постоянно подвозили стройматериалы, приходили рабочие, и дверь подъезда нужно было всем открывать. Я делала это с телефона, находясь при этом на рабочем месте, - удобно и всегда видишь, кто пришел. Приложение «Ростелеком Ключ» освоила за пару минут, в нем все просто и понятно. Еще плюс - у нас установили видеонаблюдение. Я вижу в приложении на телефоне парковку, детскую площадку, подъезд. Если ребенок гуляет, то я могу посмотреть, что с ним происходит и где он играет, - делится своими впечатлениями Алена, жительница ЖК «Байкальский».

Видеозапись с камер домофона и камер, установленных на лестничных клетках, в лифтах и на фасаде жилого комплекса «Байкальский» ведется круглосуточно. Архив видео хранится семь дней, и просмотреть его можно в мобильном приложении.

Еще один элемент сервиса «Ростелеком Ключ» - умный шлагбаум с системой дистанционного управления. В «Английской деревне» в Комсомольске-на-Амуре эта система установлена на ворота при въезде на территорию комплекса.

- «Английская деревня» - уникальный тематический поселок, который будет максимально комфортным для проживания. Конечно, для нас было важным обеспечить безопасность жителей. Для контроля доступа на территорию мы выбрали систему «Ростелекома», которая позволяет жильцу из своей квартиры или любого другого места увидеть, кто к нему пришел, и впустить на территорию. Домофон и ворота открываются с телефона, на мой взгляд, это очень удобно и, несомненно, будет оценено будущими жильцами нашего комплекса, - прокомментировал Василий Тимофеев, представитель застройщика жилого комплекса «Английская деревня».

Узнать подробнее о сервисе «Ростелеком Ключ» или оставить заявку на подключение услуг компании можно на rt.ru или по телефону 8 800-100-08-00.