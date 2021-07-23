Первый транш в 300 миллионов рублей на благоустройство дворов получит Хабаровск

Всего за два года за федеральные деньги планируется привести в порядок 680 дворов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшую неделю Хабаровск получит деньги на благоустройство дворов. Краевые власти перечислят городу 300 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В ближайшую неделю Хабаровску мы перечислим 300 миллионов рублей из тех 1,5 миллиарда рублей, которые я попросил у Владимира Путина на благоустройство дворов. Они пришли, - сказал во время прямой линии Михаил Дегтярев, врио губернатора края.

В ближайшее время хабаровская администрация должна выйти на конкурсные процедуры, чтобы найти подрядчиков и привести дворы в порядок до конца 2021 года. В планах благоустроить 120 территорий.

Всего за два года за федеральные деньги планируется привести в порядок 680 дворов.