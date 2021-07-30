Власти планируют построить приют для животных в Краснофлотском районе Хабаровска

Тематическое фото Фото: Правительство Хабаровского края

Приют для бездомных кошек и собак планируется построить в Краснофлотском районе Хабаровска. Сейчас в городе нет ни одного места для содержания животных, которое бы соответствовало всем требованиям законодательства, сообщает «КП-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

– 1 июля вступил в силу свод правил «Приюты для животных. Правила проектирования», утвержденный приказом Минстроя и ЖКХ РФ, который предусматривает необходимость разработки проекта для строительства приюта для животных без владельцев и устанавливает единые правила создания мест содержания собак и кошек, – рассказал главный специалист управления ЖКХ и ЭЖФ Алексей Давыдов.

Как отмечают в мэрии, в Хабаровске под приют предложили участок в границах улиц Победы, Воронежской, Березовского шоссе. Площадка находятся в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3, также есть возможность подключения других коммунальных сетей. Администрация города провела расчеты стоимости инженерных изысканий и проектирование места, рассчитанного на 400 бездомных животных. Стоимость оценивается в 2,3 млн рублей.

– Сегодня мы обратились в правительство региона с предложением предусмотреть в бюджете края на 2022 год затраты на проектирование приюта для животных без владельцев на эту сумму, – отметил спикер.

В соответствии с методикой расчетов нормативов, утвержденной правительством Хабаровского края, затраты на проектирование, в том числе на инженерные изыскания, предоставляемые муниципалитетам, не включены в бюджет. Выделение субвенции из краевой казны возможно после внесения изменений в методику расчета нормативов.

– По информации правительства, данный вопрос планируется рассмотреть на заседании рабочей группы по реализации данного закона. В случае выделения средств выполнить подготовку документации можно в течение 2022 года, – резюмировал Алексей Давыдов.

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