Село в Хабаровском крае эвакуируют из-за паводка Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае власти приняли решение об эвакуации населения из поселка Усть-Ургал. Второй раз за лето уровень воды там превысил критические отметки. И он продолжит расти, сообщает региональный главк МЧС.

Первыми из зоны бедствия в безопасное место были отправлены дети. Следом дошла очередь и до взрослых. Уехать самостоятельно из затопленного поселка люди не могут - единственный транспорт, паром, не ходит. Переправу попросту снесет течением.

Резко поднялся уровень воды и в других населенных пунктах района.

- За сутки уровень воды в реке Бурея поднялся на 159 сантиметров у Усть-Умальты и составил 789 сантиметров, у Усть-Нимана - 890. Там отмечается плюс 186 сантиметров за сутки. В настоящий момент подтоплений жилых домов и придомовых участков не отмечается, - сообщили в пресс-службе МЧС Хабаровского края.

Сегодня, 3 августа, в районе синоптики прогнозируют дожди, что может усугубить сложившуюся ситуацию.

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