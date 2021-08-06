До семи метров может добраться уровень Амура у Хабаровска

Удар стихии придется на 15-16 августа Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

К Хабаровскому краю надвигается четвертая в 2021 году волна паводка, которая обещает быть разрушительнее предыдущих. Наводнение придет в регион в середине августа. Предварительные прогнозы говорят о критических отметках уровня воды в реках и водоемах.

Удар стихии придется на 15-16 августа. Гребень наводнения, по прогнозам гидрологов, будет проходить с уровнями воды 600-650 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления (НЯ) - 450, а опасного (ОЯ) - 600 сантиметров. Однако МЧС прогнозирует 670-700 сантиметров у Хабаровска. Уровень воды будет интенсивно повышаться, согласно данным ученых, с 9 августа.

- Готовимся отсыпать песком и сланцем вход в затон в районе ТЦ «Броско Молл». Выводим речной транспорт из затона. Также в краевом центре в нескольких ключевых точках установлены и готовы к работе мощные насосы, - сообщил в своем Telegram-канале Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

Под угрозой находятся 60 частных домов и более двух тысяч дач на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Когда Амур «дорастет» до отметки в 530 сантиметров, речное сообщение с левобережьем прекратится. Поэтому спасатели рекомендуют дачникам убрать урожай и эвакуироваться на материк.

В случае эвакуации в региональной столице развернуто два пункта временного размещения, еще по одному - в Хабаровском районе и Комсомольске.

Возможно, в регионе введут режим ЧС.

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