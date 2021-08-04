Наводнение в Хабаровске: затопленные села, сбросы с ГЭС и третья волна паводка

Не успел Хабаровский край оправиться от июльского паводка, как в регион пришла новая волна наводнения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Не успел Хабаровский край оправиться от июльского паводка, как в регион пришла новая волна наводнения. Пока стихия не вызвала бедствий - «большая вода» подтапливает дачи, дороги и села. Однако расслабляться рано - прогнозируется еще одно наводнение в Хабаровске.

ИЮЛЬСКИЕ ПОТОПЫ

Первый паводок, который сформировался в соседней Амурской области, Хабаровский край встречал в середине июля. Основной удар стихии приняло на себя Приамурье - здесь топило села, смывало дома и дороги, а уровни воды в реках переваливали за 1000 сантиметров и были выше катастрофы 2013 года. Наделав бед в области, «большая вода» двинулась вниз по течению. По пути паводок терял свою силу, поэтому в ЕАО и Хабаровском крае мощных разрушений не последовало, лишь подтопило островные территории и поймы рек.

В этот момент в Верхнебуреинском районе сформировался дождевой паводок. 14-15 июля здесь шли затяжные дожди, из-за которых уровни воды в реках превысили критические отметки. Мощные потоки воды сметали все на своем пути, сносили строения, топили дома и дороги, разрушили два пролета моста, отрезав от «большой земли» поселки Софийск и Шахтинский. Пострадали населенные пункты Ургал-1 и Новый Ургал, в районе ввели режим ЧС.

В АГУСТ С ПАВОДКОМ

Вторая волна паводка пришла в Хабаровский край 4 августа. Сейчас гребень наводнения проходит региональную столицу. Первоначальные прогнозы гидрологов не предвещали ничего хорошего - обещали повышение уровня воды в Амуре до 470-550 сантиметров. Отметка неблагоприятного явления (НЯ) - 450, а опасного (ОЯ) - 600 сантиметров. Однако пока Амур «подрос» до 442 сантиметров (плюс три сантиметра за сутки). Стихия топит острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный - «большая вода» пришла на 320 огородов. Также пострадал один участок внутрипоселковой дороги в селе Гайтер.

- Многие земельные наделы уже были подтоплены, некоторые до сих пор не освободились от воды. Поэтому многие дачники убрали урожай, перенесли вещи на верхние этажи зданий, более ценное имущество перевезли на материк, а дачные дома законсервировали и покинули остров до следующего года, - сказал Андрей Прокопенко, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Паводковая волна пройдет Хабаровск в ближайшие сутки с отметками 420-450 сантиметров. 9-11 августа гребень ожидают в Комсомольске, уровень воды в Амуре повысится до 450-500 сантиметров (НЯ - 450, ОЯ - 650 сантиметров). В Николаевск «большая вода» придет 16-19 августа с отметками 200-250 сантиметров при НЯ 250, а ОЯ - 350 сантиметров.

Особое внимание приковано к Верхнебуреинскому району. На 4 августа уровень воды в реке Бурея у села Усть-Умальта достигает 77 сантиметров (плюс 96 сантиметров за сутки), у Усть-Нимана - 814 сантиметров (плюс 62 сантиметра). Отметка неблагоприятного явления в этих населенных пунктах 850, опасного - 1100 сантиметров. Осложняют ситуацию осадки и холостые сбросы на Бурейской гидроэлектростанции. Объявлена эвакуация поселка Усть-Ургал, единственный транспорт в котором - паромная переправа - закрыта из-за сильного течения. Подтоплений домов и участков пока не зафиксировано.

ЗАДЕЛ НА ТРЕТЬЕ НАВОДНЕНИЕ В ХАБАРОВСКЕ

Тем временем в верховьях Амура вновь сформировался паводок. Дожди в Приамурье и Китае усложнили и без того напряженную гидрологическую обстановку. К тому же на почти заполненной до краев Зейской ГЭС, по словам очевидцев, открыто восемь шлюзов, а общий расход воды составляет 3400 кубических метров в секунду.

Волна третьего за лето 2021 года паводка, по предварительным прогнозам, придет в Хабаровск 13-15 августа. Уровень Амура может подрасти почти на два метра - до 600-650 сантиметров. В Комсомольск гребень паводка придет к 20-22 августа с отметками 650-700 сантиметров. Дальше стихия будет держать путь на Николаевск, где уровень воды в Амуре может добраться до 200-300 сантиметров. Прогноз еще будет уточняться.

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