Второй мобильный пункт вакцинации против коронавируса открылся в Комсомольске

Мобильный пункт будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Территориальном клинико-диагностическом центре в Комсомольске открылся еще один пункт антиковидной вакцинации. Прививки ставят сотрудники горбольницы имени Шевчук. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Мобильный пункт будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 часов. С собой необходимо принести паспорт, полис, СНИЛС. Место регистрации роли не играет.

- После заполнения документов, в числе которых краткий перечень перенесенных заболеваний за последнее время, согласие на обработку персональных данных, нужно пройти осмотр врача. Он определит показания к прививке определенным видом вакцины. Мы уже получили «Спутник лайт» и привезли его в мобильный пункт. Также в большом количестве имеется и «ГамКовидВак», известный населению как «Спутник V», - рассказал Айрат Махмутов, и.о. главного врача городской больницы имени М. И. Шевчук.

Среди противопоказаний к прививке возраст моложе 18 лет, период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов. Поводом для отказа в вакцинации также может быть обострение хронических заболеваний.

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