Амур у Хабаровска поднялся до неблагоприятной отметки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На утро субботы, 7 июля, Амур у Хабаровска вырос до 4,5 метров, что равно неблагоприятной отметке. По информации гидрологов, в ближайшие двое суток вода останется на этом же уровне. Однако, согласно штормовому предупреждению, уже к 15-17 августа Амур у Хабаровска вырастет до 6-6,5 метров. Сейчас под воздействием паводка находятся 380 дачных участков на островной части Хабаровска.

В то же время продолжается рост на реке Амур у Комсомольска-на-Амуре. За последние сутки вода там поднялась на 15 сантиметров и достигла отметки в 429 сантиметров. По прогнозам к 22-24 августа река у Комсомольска вырастет до 6,5-7 метров.

Затопленными на глубину 0,1-3,2 метра остаются поймы реки Амур от города Хабаровска до устья, рек Бурея, Амгунь, Тунгуска, Уда.

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