Депутат Госдумы Иван Пиляев: «Комсомольску нужно больше внимания»

Депутат Госдумы Иван Пиляев: Комсомольску надо больше внимания

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по финансовому рынку Иван Пиляев провел несколько рабочих дней в Комсомольске-на-Амуре. Второй по величине город Хабаровского края сильно отличается от соседнего Хабаровска, и эти отличия видны во всем - заработная плата и наличие рабочих мест, инфраструктура для спорта и отдыха, программы поддержки для молодежи и людей преклонного возраста. В этом депутат Иван Пиляев убедился лично.

- Я встречался со спасателями ГО и ЧС администрации Комсомольска-на-Амуре. Только представьте, зарплата того, кто каждый день несет ответственность за наши с вами жизни - всего 30 тысяч рублей. Почему труд оценивается так? Будем разбираться. Есть разница и в пенсиях муниципальных и федеральных спасателей, это тоже предмет депутатского контроля. Сегодня в Хабаровском крае режим ЧС, все спасатели начеку, более того - эти ребята отработали три крупных наводнения на Амуре. Такая оплата труда, конечно, недопустима, - комментирует Иван Пиляев.

Встретился депутат и с молодежью Комсомольска-на-Амуре. Встреча прошла в кафе «Лысая лиса» - успешный проект молодежного бизнеса. Однако хозяйка посетовала, что сегодня после пандемии работать тяжело. Ребята рассказали депутату Ивану Пиялеву о своих проектах: среди них такие, как организация досуга для детей из неблагополучных семей, развитие этнокультуры и многое другое.

- Мне близки ваши проблемы, потому что я сам молодой политик и понимаю, что возраст для дальневосточной ипотеки нужно делать старше - сегодня она рассчитана до 35 лет. Необходимо также вносить изменения в порядок предоставления займа - сейчас его можно взять только на первичное жилье, а в Комсомольске-на-Амуре новых строек практически нет, - делился с молодежью Иван Пиляев.

Намекнули ребята и на то, что сегодня в Хабаровске для молодежи нужно больше всего для развития и отдыха. Что очень хочется интересные торговые центры с кинотеатрами и фуд-кортами.

- Комсомольск-на-Амуре называют городом президентского внимания. Но сегодня этого внимания недостаточно. Проблемы жителей я услышал, многие из них требуют депутатских запросов, многие командной работы с правительством Хабаровского края, и мы будем это делать совместно, - подчеркнул Иван Пиляев.