СИЗО из центра Хабаровска исчезнет через два года. Фото: скриншот с видео.

СИЗО в центре города - это больное место Хабаровска. Долгие годы учреждение мозолит глаза и наводит ужас на жителей близлежащих домов. Вопрос переноса СИЗО в другой место уже не раз поднимался на самых высоких уровнях. Ситуация двинулась с места после визита в Хабаровск Константина Чуйченко, министра юстиции России. Тогда вопрос переноса изолятора взяли на особый контроль. Однако точных дат никто так и не назвал, и хабаровчане не устают задаваться вопросом: «Когда перенесут СИЗО из центра Хабаровска и что будет на его месте?»

- Что будет на его месте - определят жители Хабаровска, когда СИЗО перенесут. А вот когда это произойдет - это вопрос к министерству юстиции. Процесс движется в положительном для нас ключе. Подготовлено предложение минюста о переносе СИЗО в район улицы Целинной. Там у нас была колония, которая закрывается, поэтому там очень хорошо встает СИЗО, впрочем, как и конвойная служба УФСИН по Хабаровскому краю. Сроки определит минюст, но, я думаю, в ближайшие года два мы этот вопрос решим, - сообщил во время прямого эфира в соцсетях Михаил Дегтярев.

Напомним, что на месте СИЗО может появиться новая зона отдыха.

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