Переезд СИЗО из центра Хабаровска обойдется не менее 1 миллиарда рублей

Переезд СИЗО из центра Хабаровска обойдется не менее миллиарда рублей Фото: Борис КОКУРИН

Больная мозоль в виде СИЗО уже давно раздражает глаза жителей близлежащих домов. В первую очередь хабаровчан беспокоит безопасность детей. И здесь речь идет не только о физической безопасности (вокруг заведения постоянно ошивается определенный контингент), но и о психологической. Ведь СИЗО явно не вызывает положительные эмоции у тех, кто видит его каждый день за завтраком.

НАДЕЖДЫ НА «РАДОСТЬ»

Так было далеко не всегда. 30 марта 1886 года в Хабаровске по указу Александра III заложили тюремный замок. В тот период эта часть города считалась окраиной, поэтому мыслей о том, что тюрьма кому-то помешает, не было. С годами город отстраивался, и к настоящему времени СИЗО №1 расположено в центре города.

- Вопрос переноса СИЗО стоит остро уже несколько лет. Сначала его поднимали, когда начиналось строительство МТЦ «Счастье». А потом и в 2016 году. Тогда мы, жители района, оставили свои подписи под петицией. Мы до сих пор выступаем за перенос СИЗО на окраину города. Очень надеемся, что в ближайшие год-два это произойдет. Хотя мы и понимаем, что на это необходимы огромные средства. Кстати, в 2016 году где-то на просторах интернета мы даже видели проект семейного парка отдыха, который хотели построить на территории СИЗО. Я вас уверяю, для местных жителей этот парк может стать сердцем района, спокойного отдыха и досуга. Мы, конечно, уже привыкли жить по соседству с таким заведением. Но слушать вечерами перекрикивания заключенных через окна уже очень надоело, - рассказала «КП» хабаровчанка Анастасия, пожелавшая сохранить анонимность.

В январе 2016 года в сети появился проект детского парка «Радость»

Действительно, в январе 2016 года в сети появился проект детского парка «Радость». В нем были бассейн размером 35 на 45 метров, игровые площадки с аттракционами, крытая парковка и даже колесо обозрения. Но проект так и остался на бумаге. Хотя его и поддержали местные жители, инвестор не нашелся, а СИЗО так и стоит по улице Знаменщикова, 6.

- Вообще, вещи, которые остаются после таких объектов - это малоприятное зрелище. Но для городов эта проблема решаема. Участок земли рекультивируют и спокойно используют для застройки. Конечно, необходимо внимательно посмотреть, в каком состоянии находятся сети и как обстоят дела с нечистотами и загрязнением почв, - объяснил Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

«ДОРОГИЕ» АРЕСТАНТЫ

Еще в декабре 2020 года минюст России выступил с инициативой перенести тюрьмы и СИЗО за пределы городов. Для этого разрабатывается пилотный проект по созданию учреждений, которые сосредоточат в себе исправительные учреждения и следственные изоляторы. Предполагается, что они будут построены за чертой города.

Но на перенос следственного изолятора нужны огромные деньги. В 2016 году в Хабаровске речь шла о сумме не меньше 1 миллиарда рублей. Спустя пять лет эта сумма, вероятнее всего, выросла. В краевом бюджете средства на такие затраты не заложены.

- По СИЗО обязательно будем обращаться в Министерство юстиции России. Скоро в Хабаровск по моему приглашению приедет министр юстиции Константин Чуйченко. Буду просить перенести СИЗО №1 из центральной части города. Если даже оно будет в черте города, то хотелось бы, чтобы это место было на окраине Хабаровска, но никак не на площади Серышева. Не место здесь этому заведению, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

По информации УФСИН России по Хабаровскому краю, к началу 2020 года в четырех следственных изоляторах Хабаровского края содержалось 1350 человек. В случае переноса хабаровского СИЗО на новое место, вероятно, что заключенные будут распределены по трем изоляторам региона. Территориально они расположены в городах Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре, а также в поселке Эльбан.