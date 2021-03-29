Тайны, мистика, известные заключенные: хабаровскому СИЗО в этом году исполняется 135 лет Фото: Борис КОКУРИН

ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК

30 марта 1886 года в Хабаровске по указу Александра III заложили тюремный замок. Был в городке небольшой барак, в котором содержались ссыльные, но со своей задачей он уже не справлялся. В замок был назначен смотритель с годовым окладом в 1200 рублей (это сто рублей в месяц - огромные деньги для тех времен, когда живая курица стоила 70 копеек, а килограмм отборной говядины - 40), двух старшин и пятнадцать младших надзирателей. Так началась история этого учреждения - будущего (с 1964 года) СИЗО №1.

Вход в музей, в котором не каждому доведется побывать Фото: Борис КОКУРИН

За время, которое стоят на хабаровских холмах стены местного следственного изолятора, в России сменилось пять поколений, 17 правителей и четыре государственных строя. В этих строениях побывали и чопорные дворяне, и нищие, и конокрады, и важные господа в пальто с барашковыми воротниками, и пламенные революционеры, и прочие ответственные товарищи - кого тут только не было.

Время течет, времена меняются, а стены стоят, как стояли, на несколько метров вкопанные в землю и укрепленные гранитными глыбами. Их не смогли поколебать даже судебные тяжбы с местным «Счастьем», с недавних пор высокомерно заглядывающим в кирпичные дворики учреждения.

Старое фото: заключенный готовит выступление в клубе СИЗО Фото: Борис КОКУРИН

МУЗЕЙ НЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Паспорта, досмотр, электронная идентификация - и мы внутри. Два поворота, и перед нами старинная дверь, открывающая вход в святая святых тюремного замка, туда, где хранится вся его история - музей. Место очень необычное. Когда-то здесь были настоящие камеры, потом карцер для провинившихся арестантов. Старая кладка, дореволюционная «шуба», древние замки, которые не рекомендуется закрывать - можно и не открыть.

На стене кандалы и «приспособление для усмирения буйных заключенных». Пахнет пылью, железом и мистикой. Где-то здесь, поговаривают, есть заложенный кирпичом выход в подземный коридор, проходящий под тюремным двориком - именно в нем приводили в исполнение приговоры палачи в советское время, но смотрительница музея на это только загадочно улыбается: «Мало ли что говорят». Здесь же висит портрет настоящего палача - дореволюционный бородатый дядька в форме и с кнутом многообещающе улыбается с пожелтевшей фотографии.

Портрет палача - уважаемой раньше профессии Фото: Борис КОКУРИН

Вообще, тайн здесь множество. Но не обо всем можно говорить. Например, о том, кто сейчас находится в камерах наверху - запрещено. А известных арестантов здесь перебывало множество. Например, тот же Цеповяз, коротавший дни в двухместном «номере» с видом на хабаровский трамвай и читавший по утрам местные газеты, или баба Соня - старейшая убийца, так и сгинувшая в этом СИЗО.

Есть и мистика, как же без нее? Ночами, утверждает та же смотрительница, здесь творится черт знает что. Экспонаты, в изготовлении которых использованы вещи настоящих, давно умерших заключенных, под покровом ночи хулиганят, шумят, нарушают режим и даже курят. Это не шутка - в запертом помещении, под сигнализацией, утром явственно ощущается запах табака, а манекены бывают сдвинуты со своих мест. Несколько раз даже срабатывала пожарная сигнализация. Этому здесь уже не удивляются - мало ли какие привидения могут завестись за 135 лет в тюремном замке?

Один из экспонатов музея - говорят у него сами собой снашиваются носки, как будто манекен куда-то ходит каждую ночь Фото: Борис КОКУРИН

РАЗ ПОПАЛ - УЖЕ НЕ УЙДЕШЬ

Как попадают сюда заключенные, понятно, а вот судьба тех, кто их охраняет, иногда складывается довольно причудливо. Наталья Купалова - сейчас методист и смотритель местного музея - 18 лет проработала в этом заведении, причем занесло ее сюда случайно. Просто жизнь так сложилась. Сейчас вышла на пенсию, но уйти из СИЗО не получается.

- В девяностые годы в институте, где я работала, началось сокращение, надо было искать новую работу. Пришла сюда и осталась, - рассказывает Наталья Купалова. - Первое, что меня спросили - смогу ли я просидеть на стуле 12 часов? А я же в проектном институте работала - сказала: «Конечно, смогу». График был, конечно, сложный: две недели мы стояли на постах, две недели находились на вышках с автоматами - не каждый сможет это выдержать. Когда впервые здесь оказалась - был шок. Недаром меня месяц держали в учебном классе - боялись, что сбегу. В первый же день, когда меня повели на пост, мимо шедший заключенный пугнул меня, я вскрикнула и к стене прижалась. Старший даже процедил: «Набрали дур по объявлению». Но ничего - привыкла. Наставники были хорошие.

Наталья Купалова 18 лет проработала в СИЗО Фото: Борис КОКУРИН

Здесь свой, особый мир - даже несколько миров, иногда пересекающихся. Охрана, заключенные, люди, ожидающие суда - кого здесь только нет. Сейчас в замке около тысячи двухсот человек «арестантов», сколько сотрудников - секрет. Известно только, что около половины здесь работающих - женщины.

Началось все с войны - когда мужчины, способные держать оружие, отправились на фронт, на замену пришел прекрасный пол. Война закончилась, а женщины остались. Неудивительно - они оказались более выносливыми, чем мужчины, и более ответственными, чем сильная часть человечества. Так за время войны из СИЗО не было ни одного побега.

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