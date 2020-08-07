Корреспондент «Комсомолки» узнал, что читают женщины и чиновники в хабаровском СИЗО и чем изолятор похож на книги Стивена Кинга Фото: Борис КОКУРИН

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ И КНИГИ

Такие сооружения раньше называли тюремными замками, сейчас просто – хабаровский следственный изолятор №1. Но от этого он менее древним и менее загадочным не стал. Сооруженный еще при царе, бывший когда-то расстрельной тюрьмой изолятор вот уже второй век хранит свои тайны.

Наталья Купалова, смотритель музея хабаровского СИЗО №1, заодно и библиотекарь Фото: Борис КОКУРИН

Мало кто знает, что здесь в одном из корпусов есть собственный музей с приведениями, или одна из старейших в Хабаровске библиотек. При известной доле воображения можно представить как стоящие стройными рядами фолианты листали своими заскорузлыми пальцами душегубы, конокрады и политзаключенные XIX века, но увы книг той эпохи не сохранилось. Их сгубила страсть к курению.

Книги не спасло даже то, что поначалу все они были «духовными». Каторжники безжалостно потрошили переплеты и скручивали из махорки «козьи ножки». Власти даже вынуждены были принять меры.

Сочинения АНтона Чехова - одна из немногих старых книг доживших до нынешнего времени, ее на самокрутки не пустили Фото: Борис КОКУРИН

- Это приняло воистину катастрофические размеры, - рассказывает Наталья Купалова, методист музея хабаровского СИЗО №1. – И тогда царское правительство вынуждено было в 1891 году издать циркуляр №11 предписывающий штрафовать заключенных – высчитывать из их тюремного заработка деньги на новые книги. Которые, кстати, тогда очень недешево стоили.

В этом здании располагалась тюремная библиотека в XX веке, пока ее не перенесли в помещение побольше Фото: Борис КОКУРИН

ЧТО ЧИТАЮТ В ТЮРЬМЕ?

Первую библиотеку здесь, в хабаровской тюрьме, создал священник сразу же после того был построен и освящен храм. Думалось, что именно книги сделают заключенных человечнее, а чтобы научить каторжников читать в тюремном замке работала и своя школа. Сначала душегубов силком усаживали за парты, потом уже, поняв какие преимущества дает образование, они сами шли в классы. Учиться, учиться и еще раз учиться, как писал один из будущих вождей революции, возможно тоже в тюрьме.

Знаменитый музей СИЗО с читающим заключенным Фото: Борис КОКУРИН

За пополнение тюремной библиотеки до революции отвечали в основном члены попечительского совета, точнее их супруги – жены Плюснина, и других известных людей Хабаровска. После установления Советской власти – государство. Сейчас в основном сюда несут книги частные владельцы. Домашние библиотеки уже не актуальны, не выбрасывать же накопленное годами? Как следствие здесь можно встретить все что угодно, от иронических детективов Донцовой, до «Капитала» Карла Маркса и все это читают.

- У нас очень любят брать, например Жюля Верна, - делится Наталья Купалова. – Читают Ремарка, очень много юридической литературы, исторических романов, приключений, Достоевский – это в основном мужчины. Женщины традиционно предпочитают романтические сочинения, сама видела, как одна из читательниц с довольно серьезной статьей за убийство рыдала над любовной историей как девочка.

Оформление в тюремной библиотеке традиционное - плакаты к памятным датам Фото: Борис КОКУРИН

Сидят в СИЗО и бывшие хабаровские чиновники их вкусы не сильно специфичны в основном это историческая литература и жизнеописания. А вот книги про уголовных авторитетов, либо описывающие способы побега, либо рассказывающие как изготовить то или иное оружие – запрещены.

КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗАКЛЮЧЕННОГО

Естественно, заключенные небыли бы заключенными если бы не пытались использовать книги не только для чтения. Когда-то давно, еще до девяностых годов, когда в России еще не существовало моратория на смертную казнь в СИЗО, в особом блоке сидели приговоренные к высшей мере социальной справедливости.

Новинки попадают в тюремную библиотеку не часто, но все-таки попадают Фото: Борис КОКУРИН

И были попытки передать им в книгах полотна от ножовок и другие запрещенные предметы. В середине вырезались пустоты и туда закладывалась «запрещенка». Администрация заведения это учла и сделала в блоке для смертников свою библиотеку, никак не сообщающуюся с остальной тюрьмой. Балуются тайнописью в книгах и сейчас.

- Методика проста, - рассказывает смотрительница библиотеки. - Однажды ко мне обратился один человек, внезапно воспылавший любовью к сочинениям Ремарка. Там говорит в третьей камере его книгу очень хвалили, можно мне ее почитать? Почему же нельзя? Идем в третью камеру там об этой книге знают. Читали говорят, очень впечатлила, почему бы не поделиться с соседом? Забирайте пожалуйста. Забираем открываем, на первый взгляд все в порядке никаких надписей, или контейнеров для предметов, никаких записок. Но если присмотреться, то выясняется, что некоторые слова подчеркнуты, листаем выписываем эти слова и получается сообщение. Элементарно.

Актуальную информацию в СИЗО, читатели получают из других источников Фото: Борис КОКУРИН

- А что пишут? – интересуюсь.

- Да глупости всякие, - отвечает библиотекарь. – например: «Привет, как сами? Как жизнь?». Так-то это просто баловство, все новости они узнают либо по телевизору, либо от адвокатов, либо по другим каналам. Но книги все-равно приходится изымать и приводить в порядок.

УЧИТЕЛЬ В АВТОРИТЕТЕ

Читают не только в СИЗО, с не меньшим, а возможно и еще большим энтузиазмом книги «проглатывают» в других исправительных учреждениях региона. Например, в женской колонии под Хабаровском работает даже целый библиотечный кружок. Называется он строго и со вкусом «Меридиан».

В свободное от работы время заключенные собираются и обсуждают прочитанное, советуют, что полистать еще. И руководит им очень авторитетная заключенная – бывший учитель русского языка и литературы.

Формуляр обычного читателя в тюрьме Фото: Борис КОКУРИН

В «Снежинке» - колонии для пожизненно заключенных в Эльбане предпочитают серию «Метро» Дмитрия Глуховского – она в топе, фантастику и исторические романы. Постоянно берут юридическую литературу и уголовный кодекс. Устойчивым спросом пользуются книги, связанные с религией, например «Не святые святые» - ее вообще зачитывают до дыр.

- А вам самой что нравиться? – интересуюсь у библиотекаря.

- Мне? – на секунду задумывается женщина. – Стивен Кинг. Его книги мне напоминают Следственный изолятор города Хабаровска – сюда люди попадают, а выйти очень трудно. И не важно кто ты заключенный или сотрудник. Я сама здесь уже 27 лет работаю. По 111 статье три раза бы уже вышла.

В библиотеку книги попадают после тщательного отбора Фото: Борис КОКУРИН

Кстати, обычные сотрудники СИЗО предпочитают не знать по какой статье сидят их подопечные. Чтобы относиться к ним как к людям, а не как к убийцам, насильникам и казнокрадам – так проще. Мы не полиция и не суд, мы просто содержим их здесь, стараясь обеспечить приемлемые условия существования. В том числе и книги.

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