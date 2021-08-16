Новый международный терминал начали строить в Хабаровске. Фото: «‎ЛИМАКМАРАЩ»‎.

В Хабаровске стартовали подготовительные работы по строительству нового терминала международных авиалиний, сообщили в пресс-службе Хабаровского аэропорта. Проект строительства терминала был поддержан еще в мае Юрием Трутневым, заместителем председателя правительства России, полпредом в ДФО.

- Реализовать оптимальную схему финансирования строительства будут с использованием собственных средств и средств ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ, - рассказал Константин Басюк, председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».

Строительством занялась российско-турецкая компания Limak Marash Stroy. Она уже показала себя с хорошей стороны при строительстве международного аэропорта в Хабаровске.

По проекту площадь терминала составит 20,5 тысячи квадратных метров. Здание оборудуют двумя телетрапами, семью различными лифтами, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации. Пятиэтажное здание стилистически будет похоже на уже имеющееся здание терминала внутренних линий.

Закончить строительство планируют к февралю 2023 года. Пропускная способность нового терминала будет примерно равна миллиону пассажиров в год.

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