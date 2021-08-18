«Плавающая свалка»: паводок в Хабаровске спровоцировал попадание мусора в Амур. Фото: стоп-кадр видео @newskhv

В социальных сетях появилось видео того, как в водах Амура на территории Хабаровска плавает всевозможный мусор. Горожане хоть и не удивлены этому, но все же ждут, что власти решат проблему — реку и ее обитателей необходимо сберечь.

Автор ролика, который распространил его по пабликам, надеется, что чиновники обратят внимание на проблему и почистят Амур от «плавающей свалки».

В комментариях к постам хабаровчане призывают и самих горожан не быть равнодушными и заняться уборкой. Многие списывают проблему на то, что вода пригнала мусор с дачных участков. Их затоплено около полутора тысяч.

Сейчас столица края переживает пик паводка. Ожидается, что к концу месяца большая вода дойдет до Комсомольска-на-Амуре.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Не до шашлыков: паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.