Хабаровск-Благовещенск-Тында: первый авиарейс состоялся после трехлетнего перерыва. Фото: Инстаграм Марины Михайловой

По маршруту «Хабаровск - Благовещенск - Тында» состоялся первый за три года авиарейс. На борту самолета «Авроры» перелет совершили 42 человека, сообщила в своем Instagram мэр Тынды Марина Михайлова.

- Особенно этот маршрут необходим для тындинцев-железнодорожников, которым по долгу службы приходится часто бывать в Хабаровске в головном офисе. Теперь они могут добираться до столицы Хабаровского края в разы быстрее, чем наземным транспортом, - сообщила Михайлова.

Теперь рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам. На билеты установлены демократичные цены. Перелет «Хабаровск - Тында» обойдется в 4,8 тысячи, «Хабаровск - Благовещенск» - от 2,9 тысячи, «Благовещенск - Тында» - от 1,9 тысячи.

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