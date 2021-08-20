По совету и «собственному желанию»: в ЕАО с должности главы Смидовичского района ушел Максим Шупиков Фото: Правительство ЕАО

Место главы Смидовичского района Максим Шупиков покидает с формулировкой «по собственному желанию». Уйти с поста чиновнику посоветовал губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Работа экс-главы уже давно не устраивает губернатора автономии.

- Свое решение Максим Шупиков принял во время рабочей поездки в Смидовичский район губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Глава региона, увидев, что его поручения на территории не исполняются должным образом, предложил руководителю подать в отставку, - сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

Депутаты районного собрания отставку приняли и решили, что исполнять обязанности главы района временно будет председатель Собрания депутатов МО «Смидовичский муниципальный район» ЕАО Роман Рекрут. К работе он приступит уже 23 августа и будет занимать пост до тех пор, пока не выберут нового главу района.

Напомним, что накануне депутаты сняли с должности главу городского поселения Бикин в Хабаровском крае. С таким решением Марина Мануйлова не согласилась и намерена обжаловать его. В официальном аккаунте городского поселения экс-глава опубликовала особое мнение по ситуации.

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