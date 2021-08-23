Медик с крыльями ангела появился на стене больницы №10 в Хабаровске. Фото: КГБУЗ «Городская клиническая больница №10».

На одной из стен КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» появилось граффити с изображением медработника-ангела в облаках. На рисунке художник изобразил медицинского работника с расправленными за спиной большими крыльями.

Картина посвящена врачам, которые борются с коронавирусом и спасают жизни сотен пациентов. Проект готовился в честь юбилея медицинского учреждения.

- Идея этого проекта реализована благодаря усилиям сотрудников больницы в рамках мероприятий, посвященных дню рождения нашей организации. 25 сентября ГКБ имени профессора Войно-Ясенецкого отметит 70-летнюю годовщину со дня образования. Полная информация об оформлении будет размещена на официальной странице учреждения в Instagram @hgkb10 после завершения работ, - сообщили сотрудники больницы.

Работа называется «Медицинский работник в образе ангела».

Напомним, в 2019 мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил украсить фасады зданий масштабными граффити в 2021 году. В администрации города тогда определили около 40 поверхностей для нанесения рисунков.

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