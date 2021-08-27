Погода в Хабаровске 27 августа 2021: пятничная гроза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летние деньки подходят к завершению в Хабаровске и крае. Уже сегодня, 27 августа, в краевой столице ожидается дождь и возможна гроза. Дневная температура воздуха слегка упала до 22-24 градусов тепла. Ветер ожидается южного и юго-западного направлений, но достаточно сильный - от 4 до 11 метров в секунду.

В южных районах региона также пройдут кратковременные дожди. Там дневные температуры сегодня максимум достигнут отметок в 21-26 градусов тепла. Ветер ожидается южный, от 3 до 10 метров.

А вот в центре края стихия будет бушевать. На территории центральных районов прогнозируются дожди, местами сильные. Но непогода не сильно повлияет на температурный фон. Днем будет от +18 до +26 градусов. Ветер ожидается южного и юго-западного направлений, от 4 до 10 метров.

В северной части региона осадки обойдут стороной только Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и районы имени Полины Осипенко. На остальной территории местами пройдут небольшие дожди. Дневные температуры будут разные - от +15 до +25 градусов. Ветер будет дуть в различных направлениях от 3 до 11 метров.

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