День рождения отмечает мэр Хабаровска Сергей Кравчук

День рождение отмечает мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня, 27 августа, свой день рождения отмечает глава Хабаровска Сергей Кравчук. Пост мэра Хабаровска именинник занимает уже около трех лет. За это время в краевой столице была решена не одна глобальная задача.

Так, несмотря на все ухищрения коронавируса и глобальную пандемию, на 14% вырос оборот городских организаций, на 20,2% увеличился объем промышленной продукции, на 70,4% вырос розничный товарооборот и на 18% - оборот общественного питания.

Такие цифры - это показатель большой работы всех структур власти и направлений предпринимательства. Только объединив усилия можно сохранить рабочие места, увеличить основные показатели и не оставить в беде население.

Сейчас Хабаровск - это не просто один из городов ДФО. Хабаровск - это лидер всероссийских и международных конкурсов городских практик. Успешность концепции управления городом не раз подтверждалась на самом высоком уровне. Например, в национальном рейтинге прозрачности закупок Хабаровск занимает лидирующее первое место.

С днем рождения, Сергей Анатольевич! Желаем дальнейшей плодотворной работы!