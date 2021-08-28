На кладбище в Комсомольске застрелили пять медведей Фото: Алексей СТЕФАНОВ

На кладбище «Старт» в Комсомольске-на-Амуре застрелили пятерых медведей. Хищники повадились ходить туда в поисках еды и стали представлять собой реальную угрозу для посетителей. Люди боялись приходить на церемонии прощания с усопшими или для уборки могил.

Первый медведь был убит 11 августа. После этого было принято решение с 13 числа закрыть кладбище для посетителей.

Несмотря на убийство пятерых хищников, открывать его не спешат — могут прийти еще звери. Запрет на посещение продлится, минимум, до начала сентября. Дальше власти города будут действовать по ситуации.

Появление медведей не кладбищах — не редкость. Так, в начале лета в Николаевском районе косолапый разрыл могилы. Тогда местные жители сообщали, что он был не единственным, и животные пытались нападать на людей.

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