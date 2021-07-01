Голодный медведь пришел на кладбище и разрыл могилы в Хабаровском крае

Могилы разрыты вглубь на 20-30 сантиметров – до тел хищник не добрался Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Хабаровском крае медведи все чаще стали выходить к людям. Нашествие косолапых переживают жители Николаевского района. Звери по-хозяйски забираются в огороды, бродят по улицам и пристают к автомобилистам на трассе. Совсем недавно медведь-вандал пришел на кладбище. Это стало последней каплей.

МОХНАТЫЙ ВАНДАЛ

Новое кладбище находится на третьем километре трассы Николаевск-Маго. Медведь пришел на погост в ночь на 30 июня, по всей видимости, косолапого привлекли «ароматы» из контейнеров и еды, которую оставляют на захоронениях. В поисках пропитания зверь раскопал семь могил 2020 года.

Медведи, по словам пользователей, уже предпринимали попытки нападать на людей на кладбище. Фото: nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Последствия дебоша четырехлапого вандала снял на видео местный житель, который приехал на кладбище облагородить захоронение. Могилы разрыты вглубь на 20-30 сантиметров – до тел хищник не добрался. Медведь повалил временные таблички, разбросал венки и цветы.

Медведь пришел на погост в ночь на 30 июня. Фото: nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

- Приехали плитку ложить на кладбище, а тут такое… Могил нету, таблички валяются, - сказал автор видео.

Сейчас могилы восстановлены, но, судя по комментариям под кадрами, у местных жителей иссякло терпение. Медведи, по словам пользователей, уже предпринимали попытки нападать на людей на кладбище. Встречают медведей не только в пригородах, но и на улицах населенных пунктов.

Медведь повалил временные таблички, разбросал венки и цветы. Фото: nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

РЫБЫ НЕТ, НО ВЫ ЖДИТЕ

Все дело, как объясняют специалисты, в запоздалом подходе рыбы. Голодным медведям не остается ничего, кроме как идти на манящие запахи человеческой еды и мусора. Ситуация обещает выправиться в ближайшее время, а пока назойливых косолапых будут убивать в рамках урегулирования численности. В том числе, и на кладбище.

- В минприроды получены лицензии, составлен список охотников, которые во взаимодействии с полицией будут сидеть в засидках в местах, где появлялся медведь ранее. Это дачные участки от Николаевска до 10 километра (автодорога Маго – Николаевск), села Красное и Чныррах. Также патруль будет организован и в других поселениях, где есть охотники из списка. В случае, если медведь придет снова, будет принято решение об отстреле, - рассказал «КП» Александр Крутов, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Николаевского муниципального района.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

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