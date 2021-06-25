«Рванет и покалечит еще тебя»: медведь раскопал грядки и подъел урожай в селе Хабаровского края

Крупный медведь копошился в грядке, по всей видимости, в поисках чего-нибудь съестного Фото: Скриншот с видео

В селе Красное на один из огородов забрался медведь. Косолапый, как ни в чем не бывало, залез на грядку. Хозяин дачи попытался прогнать зверя с участка, но тот лишь взглянул на мужчину и продолжил заниматься своими медвежьими делами.

- А ну пошел отсюда, - кричит хозяин дома медведю, попутно отгоняя женщину. – Рванет и покалечит тебя еще!

Крупный медведь копошился в грядке, по всей видимости, в поисках чего-нибудь съестного. Попытки прогнать косолапого у хозяев участка успехом не увенчались. Ни крики, ни опасное приближение мужчины не произвел на медведя никакого впечатления. Более того, за домом, судя по кадрам, оказался его собрат, но об этом история уже умалчивает.

А ведь это не первый случай выхода медведей к людям в Николаевском районе. В селе Чныррах местный житель накормил хозяина тайги вафлей. Одно семейство даже было замечено возле детского лагеря «Олимп».