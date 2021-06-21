«А у меня, дружище, больше нету»: житель Хабаровского края накормил малыша медведя вафлей Фото: Социальные сети

Недалеко от села Чныррах автолюбитель встретился с маленьким бурым мишкой. Любопытный зверек бродили вдоль дороги, как его принялись заманивать сладостями. Поначалу мишка испугался и отбежал, но, в конце концов, за обе щеки умял лакомство. Видео с произошедшим облетело соцсети.

НАКОРМИЛ МИШКУ

На кадрах нему видно, что водитель притормозил недалеко от лесополосы, по которой прогуливался мишка. Один из косолапых, на вид еще совсем молодой, подошел практически вплотную к водителю, который протянул лесному жителю вафлю.

- Иди, возьми, - зазывал медведя водитель.

Строптивый мишка брать из рук незнакомца сладости не захотел и, обнюхав человека, отскочил обратно в чащу. Тут же из леса вышла, по всей видимости, мама зверька, оглушив присутствующих рыком. Людям крупно повезло – медведица, защищая свое потомство, не набросилась на них, а стала отгонять отпрыска.

Парочка бурых осталась внизу, в кювете. Но водитель решил не отказываться от своего желания угостить медведя и бросил вафельку вниз. Мишка сладость умял и отправился обратно в лес.

НЕЛЬЗЯ И ТОЧКА

Специалисты отмечают, что кормить медведей и любых других диких животных категорически запрещено.

- Проблема в том, что животные привыкают к помощи человека. Они ведь получают доступный корм, без энергозатрат и риска. Привыкая, что человек – это источник корма, животные начинают считать, что люди им должны. Они чаще выходят в люди, пробираются в населенные пункты, некоторые особи становятся агрессивными. Вся эта ситуация заканчивается конфликтами, в результате которых могут пострадать как сами медведи, так и люди, - рассказал Алексей Олейников, хабаровский зоолог.

Кроме того, эксперт отметил, что непонятные продукты, особенно съеденные с оберткой, могут закончиться для животных проблемами со здоровьем.

ЭТО БЫЛО ЗРЯ

В соцсетях поведение водителя также не одобрили.

- Кошмар какой-то, что творится. Они скоро на чай приходить будут, - пишут пользователи.

- Нельзя диких прикармливать!

- Божечки, зачем вы их подкармливаете.

Это уже не первая ситуация, когда медведей прикармливают водители или местные жители. Но далеко не каждая встреча с дикими животными заканчивается нормально.

Эксперты напоминают, что медведей и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.

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