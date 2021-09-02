Погибли четверо: стали известны подробности крушения самолета на аэродроме «Калинка» под Хабаровском

Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности Фото: ДВСУТ СК РФ

СК пролил свет на крушение самолета-амфибии под Хабаровском, которое в апреле 2020 года унесло жизни четверых человек. Напомним, что легкомоторное воздушное судно FLYING FISH вылетело с аэродрома «Калинка» для испытаний. Спустя некоторое время самолет разбился.

Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Экспертом летчиком-испытателем выступал Михаил Охотников - эксперт сертификационного центра из Тюмени. Он же выполнял функции командира воздушного судна. Вместе с ним в самолете находились Илья Карабут - владелец самолета, Денис Яровой - летчик-испытатель из Комсомольска-на-Амуре и 35-летняя Оксана Ким.

Командир самолета, по версии следствия, намеренно ввел самолет в штопор на небезопасной высоте. При этом достаточной подготовки и опыта у него не было. Михаил потерял управление и допустил крушение FLYING FISH. Мужчину посмертно обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

- Уголовное дело подлежало прекращению в связи со смертью обвиняемого. Однако от родственников обвиняемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Хабаровский районный суд, - добавили в пресс-службе СК на транспорте.