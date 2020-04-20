«Он сорвался в штопор и врезался в землю»: наблюдатели о крушении самолета Л-142 под Хабаровском

Напомним, что трагедия произошла в субботу около полудня, в 70 километрах от Хабаровска и в 700 метрах севернее села Лесное. Неподалеку расположено село Калинка, рядом с которым находится аэродром для легкомоторных летательных аппаратов. Оттуда, по словам очевидцев, и стартовал разбившийся самолет-амфибия Л-142. Как утверждают в региональной Федерации самолетного спорта, амфибия совершала испытательный полет.

- Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Во время полета наблюдали срыв летательного аппарата в штопор на малой высоте, и это стало причиной гибели четырех человек, - сообщается на страничке Федерации самолетного спорта Хабаровского края.

«Самолет сорвался в штопор и врезался в землю»: наблюдатели о крушении самолета Л-142 под Хабаровском. Фото: Федерация самолетного спорта Хабаровского края

Коллеги называют и имена тех, кто был на борту во время крушения. Это Илья Карабут - владелец самолета, пилот. Михаил Охотников - эксперт сертификационного центра из Тюмени. Денис Яровой - летчик-испытатель из Комсомольска-на-Амуре и 35-летняя Оксана Ким. К сожалению, по словам следователей, которые занимаются этим делом, никто из них не выжил. Мало того - от самолета, буквально вонзившегося в землю, тоже мало что осталось - он развалился на части, а потом загорелся. Огонь потушили оперативно прибывшие на место происшествия пожарные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/773944" frameborder="0"></iframe> Последствия крушения самолета в Хабаровском крае.На кадрах, снятых с беспилотника, видны последствия крушения воздушного судна и последующего возгорания

- Нет слов. Нет даже слез. Есть только всепоглощающая боль в душе и сердце. Мы теряем друзей. Единомышленников. Коллег. И понимаем снова: небо ошибок не прощает. Наши глубокие соболезнования родным и близким. А ушедшим людям - светлая память. Берегите себя. Все можно исправить, пока мы живы, - пишут в соцсетях коллеги-пилоты.

«Самолет сорвался в штопор и врезался в землю»: наблюдатели о крушении самолета Л-142 под ХабаровскомФото: Комсомольская правда

Сейчас в причинах катастрофы разбираются следователи. По их мнению, наиболее вероятны две причины, по которым самолет мог врезаться в землю: это либо ошибка пилотирования, либо техническая неисправность, из-за которой воздушное судно потеряло управление.

- Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по факту крушения самолета, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». По уголовному делу создана следственная группа, продолжается осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, истребованы документы на воздушное судно. Расследование продолжается, - рассказали в Дальневосточном следственном управлении СК России.

Кроме того, расследованием инцидента с потерпевшим крушение бортом Flying fish RA-2961G занимаются специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Специально сформированная комиссия уже приступила к работе.

Владелец Л-142 - погибший во время испытательного полета Илья Карабут - входил в состав сборной команды Хабаровского края, в 2018 году ставшей победителем открытого Чемпионата Московской области по высшему пилотажу. Кроме него в команде был и занимавший тогда пост вице-президента Федерации самолетного спорта Хабаровского края Владимир Левшин. Он также разбился, совершая тренировочный полет на аэродроме Калинка в 2019 году.