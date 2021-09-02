Погода в Хабаровске 3 сентября 2021: возможен дождь Фото: Марина БУНАКОВА

3 сентября на всей территории края ожидаются небольшие осадки. В дневное время на большей части территории региона температура воздуха прогреется свыше 20 градусов, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В Хабаровске в светлое время суток будет около +22 градусов. Ночью - до +13. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.

На юге края днем от +22 до +27 градусов. Ночью - от +8 до +13 градусов. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 6-11 метров в секунду.

В центральных районах днем от +17 до +26 градусов. Ночью - от +6 до +13. Порывы северо-восточного ветра будут от 4 до 11 метров в секунду.

На севере днем от +16 до +25, ночью от +6 до +13. Скорость ветра составит различных направлений будет составлять от 4 до 11 метров в секунду.

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