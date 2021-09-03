Оленевода, который шел восемь дней рассказывать об убийстве, отправили в СИЗО в Хабаровском крае

В процессе застолья оленеводы что-то не поделили и стали ссориться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае подозреваемого в резонансном убийстве троих человек взяли под стражу. Напомним, что 23-летний Семен (имя изменено - прим. ред.) в начале августа расстрелял своих коллег. Когда парень понял, что совершил, пустился в путь до ближайшего поселка и отделения полиции.

Четверо пастухов (две женщины, двое мужчин) работали на оленеводческой базе и жили в районе озера Бух-Чкала (Охотский район). Спали в палатках по двое и холодными вечерами иногда выпивали. В тот жуткий вечер компания также решила расслабиться и принялась за бражку.

В процессе застолья оленеводы что-то не поделили и стали ссориться. Семен схватил оружие и застрелил троих человек. Когда отрезвел, понял, что совершил, выбросил орудие убийства и пошел сдаваться. Парню предстояло пройти около 200 километров по тайге. На весь путь у Семена ушло порядка восьми дней.

Пастух добрался до поселка Иня, зашел домой и рассказал все родным. Затем пошел в полицию и написал явку с повинной со словами: «Совесть загрызла». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

- Мужчина задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Признавшемуся Семену грозит пожизненное лишение свободы. «Комсомолка» следит за развитием событий.