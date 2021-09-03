Отключение воды в Хабаровске в сентябре 2021: график, улицы

Традиционное отключение воды в Хабаровске в сентябре 2021 уже скоро ждет жителей и гостей города Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционное отключение воды в Хабаровске в сентябре 2021 уже скоро ждет жителей и гостей города. Включать бойлеры и греть воду в кастрюлях краевая столица будет поэтапно: каждый район в свою очередь. График отключения воды - в материале «Комсомолки».

Первыми, кого затронет отключение воды в Хабаровске в сентябре, станут абоненты ТЭЦ-1. Коммунальной услуги не будет у жителей Индустриального и частично Центрального и Железнодорожного районов. Горячей воды временно лишится 1361 жилой дом и 107 социальных объектов. Период отключения - с 6 по 9 сентября.

Следом волна отключений воды в Хабаровске в сентябре затронет тех, кого обслуживает ТЭЦ-3. Потерпеть придется жителям Краснофлотского и Кировского районов в границах Амурского бульвара и улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе воды не будет на Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской и в микрорайоне «Хабаровск-2». Отключение горячей воды будет длиться с 13 по 15 сентября.

- С 13 по 19 сентября пройдет еще один этап испытаний. В эти дни проверят сети, подключенные к котельной в Волочаевском городке, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

На ТЭЦ-2 отключение воды в Хабаровске будет проходить в период с 20 по 22 сентября. Без коммунальной услуги останутся жители Кировского района в границах Амурского бульвара, улиц Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской, Истомина. В Центральном районе - в границах Амурского бульвара, Шеронова, Ленина - от площади Блюхера до улицы Шевченко, Гамарника (нечетная сторона). В Индустриальном районе - в границах улицы Калинина, переулка Доступного, улиц Волочаевской, Гамарника (четная сторона).

По всем вопросам о ходе испытаний можно обращаться в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону 36-35-16.