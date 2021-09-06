На улице Павла Морозова опять просел грунт Фото: Администрация Хабаровска

Участок дороги Радищева - Павла Морозова стал самым проблемным в Хабаровске. Несмотря на все попытки привести там полотно в порядок, коммунальщикам остается лишь констатировать тот факт, что грунт просаживается. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Мониторинг ситуации на дороге ведется круглосуточно.

- В 8:30 утра 6 сентября произошла просадка общей массы над коллектором на глубину 0,5 метра, выставлены ограждения, закрыта одна полоса в южном направлении. В этом месте распланировано восемь кубометров щебня. На объекте работало две единицы техники и пять специалистов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Если же говорить о ситуации в целом, то огромные воронки по полметра глубиной фиксируются каждые 12 часов. Опасный участок огорожен, и водителям пора смириться с тем, что придется привыкнуть к пробкам. Ранее сообщалось, что на ремонт проблемной дороги уйдет около восьми месяцев.

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