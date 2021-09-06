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Общество6 сентября 2021 5:31

На улице Павла Морозова опять просел грунт

Коммунальщики круглосуточно ведут мониторинг проблемного участка дороги
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На улице Павла Морозова опять просел грунт

На улице Павла Морозова опять просел грунт

Фото: Администрация Хабаровска

Участок дороги Радищева - Павла Морозова стал самым проблемным в Хабаровске. Несмотря на все попытки привести там полотно в порядок, коммунальщикам остается лишь констатировать тот факт, что грунт просаживается. Информацию об этом сообщили в администрации города.

Мониторинг ситуации на дороге ведется круглосуточно.

- В 8:30 утра 6 сентября произошла просадка общей массы над коллектором на глубину 0,5 метра, выставлены ограждения, закрыта одна полоса в южном направлении. В этом месте распланировано восемь кубометров щебня. На объекте работало две единицы техники и пять специалистов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Если же говорить о ситуации в целом, то огромные воронки по полметра глубиной фиксируются каждые 12 часов. Опасный участок огорожен, и водителям пора смириться с тем, что придется привыкнуть к пробкам. Ранее сообщалось, что на ремонт проблемной дороги уйдет около восьми месяцев.

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