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Дом. Семья7 сентября 2021 9:47

Новый белый медведь появится в хабаровском зоосаде

Белый косолапый по кличке Алмаз приедет из Якутии
Илья ФЕДУЛОВ
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Новый белый медведь появится в хабаровском зоосаде. Фото: Дагмар Рацдак и Франк Кюн.

Новый белый медведь появится в хабаровском зоосаде. Фото: Дагмар Рацдак и Франк Кюн.

В Приамурском зоосаде имени В. П. Сысоева скоро появится новый постоялец. Речь о белом медведе по кличке Алмаз. Животное родилось и выросло в Якутии в республиканском зоопарке «Орто - Дойду» имени В. Г. Алексеева. Сейчас мишке два с половиной года.

Пока мохнатый красавец находится на карантине. В это время на территории зоосада готовятся отремонтировать вольер и бассейн. Для этих целей туда завозят необходимые стройматериалы.

Новый белый медведь появится в хабаровском зоосаде

Переезд косолапого на новое место жительства запланирован на конец сентября.

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