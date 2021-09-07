Новый белый медведь появится в хабаровском зоосаде. Фото: Дагмар Рацдак и Франк Кюн.

В Приамурском зоосаде имени В. П. Сысоева скоро появится новый постоялец. Речь о белом медведе по кличке Алмаз. Животное родилось и выросло в Якутии в республиканском зоопарке «Орто - Дойду» имени В. Г. Алексеева. Сейчас мишке два с половиной года.

Пока мохнатый красавец находится на карантине. В это время на территории зоосада готовятся отремонтировать вольер и бассейн. Для этих целей туда завозят необходимые стройматериалы.

Переезд косолапого на новое место жительства запланирован на конец сентября.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Страшно говорить ребенку, что мишки больше нет»: белый медведь Хабар умер в зоосаде Хабаровска

Белый косолапый умер в расцвете сил предположительно из-за воспаления кишечника (подробнее)