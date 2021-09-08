Вандалы сломали лавочку на Красной Речке в Хабаровске

Вандалы сломали лавочку в микрорайоне Красная речка в Хабаровске. фото администрации Индустриального района Хабаровска

В Хабаровске вандалы поломали лавочку и несколько мусорных урн на территории сквера «Березовая роща», который находится в микрорайоне «Красная Речка».

Информацию опубликовали у себя в соцсетях сотрудники комитета администрации города по управлению Индустриальным районом.

- На фотографиях видно, что лавочку и несколько урн вандалы сорвали с креплений и бросили на территории рощи. Убедительно просим всех граждан бережно относиться к благоустройству нашего любимого района и всего Хабаровска, - отметили в официальном аккаунте комитета.

Это далеко не первый акт вандализма в этом году. Напомним, в июле неизвестные изуродовали сквер на улице Сергеевской. Они подожгли поверхности спорткомплекса и разобрали дорожку из брусчатки.